«Нефтехимик» опроверг слухи о готовящейся отставке главного тренера Вячеслава Буцаева

Нижнекамский «Нефтехимик» опроверг слухи о скорой отставке главного тренера команды Вячеслава Буцаева.



«Накануне домашнего матча с ХК «Сибирь» в ряде СМИ появилась информация якобы о готовящейся отставке главного тренера ХК «Нефтехимик» Вячеслава Буцаева.



В связи с этим ХК «Нефтехимик» заявляет, что информация не соответствует действительности», — сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Вчера, 30 октября, нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в матче с «Амуром». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хабаровской команды. Это пятый кряду проигрыш нижнекамского клуба.



«Нефтехимик» занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. В 19 встречах команда одержала всего 6 побед (4 — в основное время) и набрала 12 очков.

«Амур» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»