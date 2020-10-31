«Нефтехимик» опроверг слухи о готовящейся отставке главного тренера Вячеслава Буцаева

Нижнекамский «Нефтехимик» опроверг слухи о скорой отставке главного тренера команды Вячеслава Буцаева.
«Накануне домашнего матча с ХК «Сибирь» в ряде СМИ появилась информация якобы о готовящейся отставке главного тренера ХК «Нефтехимик» Вячеслава Буцаева.
В связи с этим ХК «Нефтехимик» заявляет, что информация не соответствует действительности», — сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Вчера, 30 октября, нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в матче с «Амуром». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хабаровской команды. Это пятый кряду проигрыш нижнекамского клуба.
«Нефтехимик» занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. В 19 встречах команда одержала всего 6 побед (4 — в основное время) и набрала 12 очков.
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