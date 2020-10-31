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«Нефтехимик» опроверг слухи о готовящейся отставке главного тренера Вячеслава Буцаева

«Нефтехимик» опроверг слухи о готовящейся отставке главного тренера Вячеслава Буцаева
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» опроверг слухи о скорой отставке главного тренера команды Вячеслава Буцаева.

«Накануне домашнего матча с ХК «Сибирь» в ряде СМИ появилась информация якобы о готовящейся отставке главного тренера ХК «Нефтехимик» Вячеслава Буцаева.

В связи с этим ХК «Нефтехимик» заявляет, что информация не соответствует действительности», — сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Вчера, 30 октября, нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в матче с «Амуром». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хабаровской команды. Это пятый кряду проигрыш нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» занимает предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. В 19 встречах команда одержала всего 6 побед (4 — в основное время) и набрала 12 очков.

«Амур» прервал серию из трёх поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»
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