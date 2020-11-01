Песонен: Мозякин действительно особенный игрок для КХЛ, но мой любимый игрок – Зарипов

Бывший форвард «Ак Барса» Янне Песонен рассказал о решении завершить карьеру и поделился воспоминаниями об игре за казанский клуб.

«Это был долгий процесс, я не принимал решения завершить карьеру в один день. Ничего такого. К тому же коронавирус изменил многое, хоккей в том числе. После этого решения чувствую себя лучше, воодушевлён новыми возможностями в жизни и смотрю вперёд. В последние 20 лет был достаточный интенсивный стиль жизни, и сейчас у меня большой шаг к новой жизни. Но пока мне нужно сделать небольшой шаг и посмотрим, что будет. У меня есть несколько идей по поводу новой работы.

Чемпионский «Ак Барс»? Первая картина, которая появляется в голове, – когда мы приезжаем на арену и видим трибуны, заполненные нашими болельщиками перед матчем. Помню замечательных болельщиков, атмосфера была отличной, было очень круто играть в Казани. Конечно, у меня очень большое почтение к той победе, насколько это было трудно. В КХЛ много хороших команд, все переезды, все сложности закончились радостью. Возможно, это один из кубков, который наиболее сложно выиграть в Европе. Достаточно сложный год, у меня была травма, по-моему, в январе. Сломал руку и не играл месяца два, если не ошибаюсь. Но у меня было достаточно времени, чтобы восстановиться, нагрузить ноги, моё катание было действительно хорошим. Было очень радостно вернуться в игру в плей-офф.

Кто лучший игрок в КХЛ? Это действительно сложный вопрос. Конечно, Мозякин, который достиг большой отметки – более 900 очков за карьеру. Он действительно особенный игрок лиги. Но могу сказать, что сейчас мой любимый игрок – Данис Зарипов», – цитирует Песонена «Спорт Бизнес Online».