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Александр Романов произвёл благоприятное впечатление на «Монреаль»

Александр Романов произвёл благоприятное впечатление на «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

Директор по развитию игроков «Монреаль Канадиенс» Роб Рэмпейдж заявил, что на него произвел очень благоприятное впечатление защитник Александр Романов.

«Его энергетика и энтузиазм просто заразительны. Он не успел долго потренироваться с нами, но все равно сказал, что очень понравилось и с нетерпением ждёт возможности вернуться. Потрясающий настрой. Он будет биться за место в составе. В одном уверен точно: в отсутствии старания его упрекнуть будет нельзя», — цитирует Рэмпейджа The Athletic.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

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