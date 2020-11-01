Вайсфельд — о «Локомотиве»: ключевое слово — «Скабелка». Он принёс чёткую систему игры

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об успехах «Локомотива».

«Ключевое слово в ответе на этот вопрос – «Скабелка». Новый наставник принёс в «Локомотив» чёткую систему игры, которой в предыдущем сезоне у ярославцев не было. При этом игроки были не хуже. Возможности на рынке у ярославцев всегда были выше среднего. Просто сейчас они взяли правильного тренера.



Повторюсь, главное в «Локомотиве» сейчас – система. Да, голкипер Эдди Паскуале отлично играет и лидирует в КХЛ по статистике. Но вспомним его первый сезон в «Барысе». Когда приехал в Казахстан, он сначала допускал много ошибок. Но потом отработал сезон со Скабелкой и плей-офф провёл очень солидно. Думаю, тренер специально пригласил хорошо знакомого ему голкипера, который уже усвоил стиль, в котором будет действовать команда. Поэтому Паскаль так быстро и адаптировался на новом месте.



При этом у ярославцев по-прежнему нет ярко выраженного лидера в атаке. По-моему, у них в составе последним доминирующим форвардом был Андрей Коваленко, который покинул команду в 2004 году. Ну а кто потом? Специфика клуба такая, что в нападении нет игроков на голову выше остальных», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».