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Вайсфельд: если бы Мироманов был топ-защитником в КХЛ, то остался бы в СКА

Вайсфельд: если бы Мироманов был топ-защитником в КХЛ, то остался бы в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о защитнике «Сочи» Данииле Мироманове.

«Не спешил бы делать такие громкие заявления. Пока Мироманов не выглядит таким уж лидером в своей команде. Да, грамотный защитник, с хорошим броском, потому и набирает исправно очки. Но если бы Даниил действительно входил в понятие «топ» защитников КХЛ, оностался бы в СКА, а не отправился в Сочи.

Другое дело, если Мироманов не только в октябре, но и на протяжении всего чемпионата хорошо себя проявит. Тогда,, скорее всего, он продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Надо понимать, что Даниил набирает очки в «Сочи», который в этом сезоне даже на попадание в плей-офф не особо рассчитывает. А был бы он так же результативен в клубе с более серьезными задачами? Не уверен.

Молодым игрокам в 23 года, как Мироманову, возможно, полезнее играть в не самых сильных клубах, где им дадут возможность себя проявить, чем сидеть на лавке в более мощных командах, ожидая шанса", – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».

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