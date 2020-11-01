Знарок: наверное, «Спартак» уже устал проигрывать овертаймы
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:1 ОТ).
«Хорошая игра, здорово, когда бьются две сильные команды. Спартак» всегда старается играть так, как в концовке матча с «Авангардом». Наверное, мы устали уже проигрывать овертаймы. Майоров не был готов физически, но видно, что он мастер, хорошо сыграл. Эпизод с травмой Пивцакина? Это чистое удаление, там человек врезался в него», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.
«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
- 1 ноября 2020
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