Хохлачёв: «Авангард» играл лучше «Спартака», сопернику улыбнулась удача

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:2 ОТ).

«Я думаю, «Авангард» играл лучше «Спартака», не реализовали моменты, дотянули до овертайма, где сопернику улыбнулась удача. Конечно, у меня были дополнительные эмоции в матче против бывшей команды, но старался настроиться как на обычный матч. Тренируем ли овертаймы «3 на 3»? Конечно, я думаю все команды тренируют. Но в таких овертаймах всегда много моментов в обе стороны, тут как повезёт», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Для омского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 10 ноября в Балашихе встретится с «Сочи», а «Спартак» 10 ноября в Москве — с ЦСКА.