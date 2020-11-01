Крикунов: ребята молодцы, что сумели выстоять и довели игру с ЦСКА до победы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3).
«Играли хорошо, старались, хотя состав был далёк от оптимального. Ещё утром в последний момент у нас заболел Чайковски, поэтому нам сегодня было тяжеловато. Сыграли внимательно, строго, забили, и вроде бы игра шла нормально. Но потом в конце матча остались втроём, запустили этот гол, ну и было уже напряжённо. Наверное, концентрации нам не хватает до конца матча, но и соперник заставлял ошибаться в конце. Ребята молодцы, что сумели выстоять и довели игру до победы.
Кроме Волкова, больше уже некого было ставить в первое звено. Дальше мог пойти только Скопинцев. Ерёменко хорошо отработал, он молодец. Наверное, те 10 минут, которые он сыграл в Ярославле, помогли войти ему в игровую форму. Две шайбы, пропущенные в конце матча, не его ошибки.
Заявить Овечкина? У него же контракт в НХЛ, как его можно заявить? В аренду берут таких игроков, которых можно взять», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 ноября 2020
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