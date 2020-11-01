Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин отказался от вызова в сборную Чехии
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин сообщил, что отказался от вызова в сборную Чехии на первый этап Евротура Кубок Карьяла.
«Я уже отказался от вызова в сборную. Здесь реально требуется отдых, поэтому я никуда не поеду», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Первый этап Евротура сезона-2020/2021 – Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды Чехии вошли семь игроков Континентальной хоккейной лиги: Андрей Шустр («Куньлунь Ред Стар»), Давид Скленичка, Якуб Крейчик (оба – «Йокерит»), Гинек и Томаш Зогорна (оба «Амур»), Андрей Нестрашил («Металлург») и Якуб Ержабек («Витязь»).
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Восемь игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на первый этап Евротура
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