Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин отказался от вызова в сборную Чехии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин сообщил, что отказался от вызова в сборную Чехии на первый этап Евротура Кубок Карьяла.

«Я уже отказался от вызова в сборную. Здесь реально требуется отдых, поэтому я никуда не поеду», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый этап Евротура сезона-2020/2021 – Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. В состав национальной команды Чехии вошли семь игроков Континентальной хоккейной лиги: Андрей Шустр («Куньлунь Ред Стар»), Давид Скленичка, Якуб Крейчик (оба – «Йокерит»), Гинек и Томаш Зогорна (оба «Амур»), Андрей Нестрашил («Металлург») и Якуб Ержабек («Витязь»).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».