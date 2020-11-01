Заварухин: у «Сибири» была непростая выездная серия. Рад, что закончили её победой

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1).
«Хорошая игра с нашей стороны. В первом периоде тяжело входили в игру, во втором имели много моментов, могли забить больше одного гола. Много владели преимуществом в зоне соперника. В третьем периоде добились победы, броском с нулевого угла забили победный. Немного повезло, но везёт тому, кто везёт. Была непростая выездная серия, четыре матча через день. Рад, что мы закончили её победой, парни молодцы», — приводит слова Заварухина пресс-служба лиги.
Для нижнекамского клуба это поражение стало шестым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 ноября в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Сибирь» 11 ноября в Новосибирске с минским «Динамо».
- 1 ноября 2020
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