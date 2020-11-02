Лямся — об отсутствии Сошникова: ничего особенного. Мы лишь внесли корректировки в звенья

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Мы знали, что с соперником будет сложно играть, у них трудолюбивая, рабочая команда. Сегодня мы имели шансы для того, чтобы улучшить свою игру в большинстве. К сожалению, пропустили две шайбы в меньшинстве. Но если говорить в общем, мы создали много хороших моментов, чтобы выиграть эту игру. Забили голы, однако голкипер соперника стал сегодня нашей главной проблемой, он играл стеной. Результатом я удовлетворён.

Михаила Воробьёва нет уже три игры? Последние три матча ситуация по линиям складывается нормально, поэтому последние игры он пропускает. Он готовится к матчам, поэтому в этом вопросе всё нормально. Почему сегодня не играл Сошников? Ничего особенного. Мы лишь внесли некоторые корректировки в звенья, решили так сыграть. Проблемы в играх с «Куньлунь Ред Стар»? В первую очередь нужно уважать соперника. Совсем недавно они обыграли СКА, у них очень трудолюбивая команда. Что касается первого матча, там отлично сыграл голкипер соперника. Во второй мы были эмоционально и физически пусты, а сегодня мы создали очень много моментов — на пять-шесть голов, но сегодня вратарь «Куньлуня» вновь действовал великолепно. Планы у команды на паузу? У нас будет несколько дней отдыха, после чего мы начнём сдавать тесты на «физику», проверим свою команду и начнём полноценно готовиться к следующим матчам», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.