«Каролина» подписала новый контракт с Фёгеле, избежав арбитражного слушания

Пресс-служба клуба НХЛ «Каролины Харрикейнз» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 24-летним канадским форвардом Уорреном Фёгеле, избежав арбитражного слушания.
Соглашение рассчитано сроком на 1 сезон, за который игрок заработает $ 2,15 млн. Согласно своему прошлому 3-летнему контракту с «Каролиной» он зарабатывал $ 800 тыс. за сезон ($ 2,4 млн в общем).
«Уоррен с каждым годом показывает, что становится лишь лучше. Мы ожидаем, что он продолжит развиваться и повысить свою значимость для нашей команды», — прокомментировал подписание контракта с Фёгеле генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.
В прошлом сезоне 24-летний нападающий провёл за «Каролину» 68 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 30 (13+17) очков и заработав коэффициент полезности «+9». В плей-офф в 9 играх на его счету лишь 1 (1+0) очко при показателе полезности «-1».
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