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Главный тренер «Чикаго»: Задоров может придать нашему коллективу изюминку

Главный тренер «Чикаго»: Задоров может придать нашему коллективу изюминку
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о роли российского защитника Никиты Задорова, перешедшего в команду в октябре нынешнего года.

«К нам пришёл Никита Задоров. Это немного другое измерение — он играет в силовой манере, здорово катается. Мы считаем, что он может придать нашему коллективу изюминку. У нас есть молодые ребята, хорошо обращающиеся с шайбой, которые могут извлечь пользу из более силового партнёра и играть эффективнее в обороне. У нас много молодых ребят, и мы посмотрим, как они себя проявят. Но, безусловно, мы дадим им шансы, если они покажут, что готовы к ним. Посмотрим, как всё получится. Сибрук возвращается после травмы, на него мы тоже посмотрим. Он прошёл через длительное восстановление после травмы, надо будет оценить ситуацию», — приводит слова Коллитона пресс-служба НХЛ.

Никита Задоров стал игроком «Чикаго»
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