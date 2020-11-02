Главный тренер «Чикаго»: Задоров может придать нашему коллективу изюминку

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о роли российского защитника Никиты Задорова, перешедшего в команду в октябре нынешнего года.



«К нам пришёл Никита Задоров. Это немного другое измерение — он играет в силовой манере, здорово катается. Мы считаем, что он может придать нашему коллективу изюминку. У нас есть молодые ребята, хорошо обращающиеся с шайбой, которые могут извлечь пользу из более силового партнёра и играть эффективнее в обороне. У нас много молодых ребят, и мы посмотрим, как они себя проявят. Но, безусловно, мы дадим им шансы, если они покажут, что готовы к ним. Посмотрим, как всё получится. Сибрук возвращается после травмы, на него мы тоже посмотрим. Он прошёл через длительное восстановление после травмы, надо будет оценить ситуацию», — приводит слова Коллитона пресс-служба НХЛ.

Никита Задоров стал игроком «Чикаго»