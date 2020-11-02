Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев прокомментировал хет-трик в ворота «Динамо» Рига

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев прокомментировал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:2).



«Знали, что сопернику нечего терять и «Динамо» пойдёт вперёд в первом периоде. То, что сказали нам тренеры в первом перерыве, пусть лучше останется секретом. Не ожидал, что сегодня у меня будет хет-трик. Просто у нас хорошее большинство, потом был роскошный пас от партнёра по звену Анатолия Голышева.



Соглашусь, что без болельщиков трудно найти эмоции. Но мы потихоньку привыкаем. Нет выхода, нужно просто делать своё дело. Где-то обидно, что сделал первый хет-трик при пустых трибунах. В другой ситуации кепок точно было бы больше», — приводит слова Макеева пресс-служба КХЛ.



Напомним, что россиянин единолично возглавил снайперскую гонку КХЛ, первым в сезоне достигнув отметки 15 шайб. На покорение этого рубежа Алексею потребовалось 22 матча.

Форвард «Автомобилиста» Макеев оформил хет-трик и возглавил гонку снайперов в КХЛ