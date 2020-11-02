«Ак Барс» объявил о возвращении Даниса Зарипова на лёд
Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении нападающего Даниса Зарипова на лёд. Об этом казанцы сообщили на официальной странице в «Твиттере».
39-летний Зарипов не выходил на лёд с 27 сентября. Последним сыгранным матчем была встреча с «Северсталью» (2:3 ОТ). Нападающий не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что у Зарипов мог заболеть коронавирусом. Перед зелёным дерби с уфимским «Салаватом Юлаевым», которое состоялось 5 октября, «Ак Барс» объявил, что несколько игроков пропустят встречу из-за симптомов ОРВИ. Среди них оказался и Зарипов. Кроме него, на тот матч не вышли Микаэль Викстранд и Найджел Доус.
В нынешнем сезоне Зарипов принял участие в 8 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.
Нападающие «Ак Барса» Доус и Зарипов заразились коронавирусом
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