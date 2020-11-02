Р. Ротенберг: СКА — не базовый клуб сборной, это выдумки журналистов. Мы — донор сборной

Первый вице-президент ФХР, вице-президент СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг опроверг слухи о том, что СКА – базовый клуб сборной.
«Конкуренция – двигатель прогресса. Всегда смотрим только с этой позиции. Стремимся быть на голову выше всех. СКА – базовый клуб сборной? Мы никогда такого не говорили, это выдумки журналистов. Мы — донор сборной России и хотим развивать наших игроков в России. У нас сейчас, учитывая мировую ситуацию с пандемией, условия лучше, чем в других странах. Нам удалось оставить многих игроков в России. Они получают здесь много игрового времени. Мы сконцентрированы на работе в нашей стране, работаем на пределе, несмотря на все проблемы. Хотим побеждать на международных соревнованиях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 2 ноября 2020
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