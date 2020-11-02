Ларионов – о переходе Грошева: не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал переход форварда «Нефтехимика» Максима Грошева в СКА.
«Переход Грошева из «Нефтехимика» в СКА — это конфликт интересов между сборной и клубом. Я не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес. Для меня главное — игровая практика. Неважно где: в ВХЛ или КХЛ.
Максим парень неординарный. Главное — это правильный подход. Мы не можем повлиять на клубных тренеров, у них тоже свои задачи и проблемы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд.
- 2 ноября 2020
-
16:52
-
16:47
-
16:31
-
16:21
-
16:11
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:43
-
15:39
-
15:36
-
15:31
-
15:27
-
15:20
-
15:18
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:06
-
12:55
-
12:38
-
12:29
-
11:56
-
11:35
-
11:26
-
11:24
-
10:56
-
10:35
-
10:09
-
09:55
-
09:25