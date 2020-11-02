Ларионов – о переходе Грошева: не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал переход форварда «Нефтехимика» Максима Грошева в СКА.

«Переход Грошева из «Нефтехимика» в СКА — это конфликт интересов между сборной и клубом. Я не влияю на трансферную политику СКА. Это бизнес. Для меня главное — игровая практика. Неважно где: в ВХЛ или КХЛ.

Максим парень неординарный. Главное — это правильный подход. Мы не можем повлиять на клубных тренеров, у них тоже свои задачи и проблемы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав две результативные передачи при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Грошев проводил на льду 11 минут и 48 секунд.