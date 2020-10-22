«Эдмонтон Ойлерс» продлил контракт с защитником Расселлом на один год и $ 1,25 млн

«Эдмонтон Ойлерс» подписал новый контракт с защитником Крисом Расселлом, сообщается на официальном сайте «нефтяников».
Соглашение с 33-летним игроком обороны подписано на один год. Заработная плата канадского хоккеиста составит $ 1,25 млн.
В минувшем сезоне Расселл принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, отдав девять результативных передач при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени. Канадский защитник сыграл в 4 матчах плей-офф, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-1» при двух минутах штрафа.
Расселл перешёл в «Эдмонтон» в сезоне-2016/2017 как свободный агент. Помимо «Ойлерс», защитник в НХЛ также выступал за «Даллас Старз», «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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