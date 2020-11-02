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Р. Ротенберг: уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ

Р. Ротенберг: уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг считает, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиге приближается к уровню НХЛ.

«Уровень КХЛ становится приближенным к уровню НХЛ. На маленькой площадке совершенно другой хоккей, другая плотность и интенсивность. Это то, к чему мы сейчас идём, чтобы выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее был объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла, который будет проходить с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Р. Ротенберг — о составе сборной России на Кубок Карьяла: этих игроков знает весь мир
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