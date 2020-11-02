Р. Ротенберг — о составе сборной России на Кубок Карьяла: этих игроков знает весь мир

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.



«Спасибо финнам, что они организовали Кубок Карьяла. Мы собрали наших лучших игроков. Будем стараться побеждать. Для всех нас это большая честь. Всеми участниками турнира проделан огромный труд. Мы благодарны всем нашим партнёрам. Работаем в одной упряжке, как единая хоккейная семья.



Наша цель – победа на Олимпиаде в Пекине. Времени до неё осталось менее двух лет, будем стараться защитить титул олимпийских чемпионов. Мы не смогли вызвать всех кандидатов на Евротур, которые есть в нашем списке. Сегодняшняя команда – это люди, которые играют с мужиками, этих игроков знает весь мир. Повторюсь, это наши лучшие игроки. Мы едем с теми, кого смогли вызвать.



Мы знаем, как проходит восстановление после заболеваний. Мы часто отправляли в Финляндию молодую команду, поэтому не смотрим на возраст. У нас едут игроки, которые играют в КХЛ на мужском уровне и обыгрывали лучших игроков лиги. Мы и дальше будем возить только лучших игроков. У нас играют только сильнейшие, мы ориентируемся на спортивный принцип», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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