Ставровский — об ошибке Мироманова: он хотел помочь команде, винить за такое нельзя

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

«Неоднозначная игра. Два периода играли чётко, выполняли всё что нужно, работали надёжно и уверенно. Хорошо двигались, заставляли соперника ошибаться. Третий период всё сломал, пропустили необязательные голы. Пришлось доставать из себя всё, чтобы отыграться. Сумели сравнять счёт, но игру сегодня отдали.

Мироманов в овертайме ошибся не специально, хотел помочь команде. Игровой момент, винить хоккеиста за такое нельзя.

Команда у нас достаточно молодая, много ребят без опыта игры в КХЛ. Нужно, чтобы они верили в себя, тогда будут играть увереннее в третьих периодах», — приводит слова Ставровского пресс-служба лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».