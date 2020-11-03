Ставровский — об ошибке Мироманова: он хотел помочь команде, винить за такое нельзя

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ).
«Неоднозначная игра. Два периода играли чётко, выполняли всё что нужно, работали надёжно и уверенно. Хорошо двигались, заставляли соперника ошибаться. Третий период всё сломал, пропустили необязательные голы. Пришлось доставать из себя всё, чтобы отыграться. Сумели сравнять счёт, но игру сегодня отдали.
Мироманов в овертайме ошибся не специально, хотел помочь команде. Игровой момент, винить хоккеиста за такое нельзя.
Команда у нас достаточно молодая, много ребят без опыта игры в КХЛ. Нужно, чтобы они верили в себя, тогда будут играть увереннее в третьих периодах», — приводит слова Ставровского пресс-служба лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 3 ноября 2020
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