Батыршин: с приходом Ставровского «Сочи» стал более динамичной командой

Защитник «Сочи» Рафаэль Батыршин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ). В этой встрече хоккеист забил первый гол за клуб в КХЛ.

«Начали очень хорошо, выполняли тренерскую установку. Видно, что «Йокерит» был немного не в своей кондиции. Но потом они начали давить, добившись успеха. В перерыве предупреждал партнёров, что нельзя играть так, как в концовке второго периода. Видимо, до команды не дошли мои слова и слова тренера.

С приходом Евгения Ставровского стали более динамичной командой, начали играть в вертикальный хоккей. Мы движемся в правильном направлении. Команда молодая, мы должны играть все 60 минут, а не 40, как сегодня», — приводит слова Батыршина пресс-служба лиги.