Батыршин: с приходом Ставровского «Сочи» стал более динамичной командой
Защитник «Сочи» Рафаэль Батыршин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ). В этой встрече хоккеист забил первый гол за клуб в КХЛ.
«Начали очень хорошо, выполняли тренерскую установку. Видно, что «Йокерит» был немного не в своей кондиции. Но потом они начали давить, добившись успеха. В перерыве предупреждал партнёров, что нельзя играть так, как в концовке второго периода. Видимо, до команды не дошли мои слова и слова тренера.
С приходом Евгения Ставровского стали более динамичной командой, начали играть в вертикальный хоккей. Мы движемся в правильном направлении. Команда молодая, мы должны играть все 60 минут, а не 40, как сегодня», — приводит слова Батыршина пресс-служба лиги.
«Йокерит» одержал волевую победу в выездном матче с «Сочи»
- 3 ноября 2020
-
23:40
-
23:22
-
23:01
-
22:52
-
22:29
-
21:52
-
21:27
-
21:03
-
20:39
-
19:57
-
19:33
-
19:11
-
18:39
-
18:31
-
17:43
-
17:21
-
16:30
-
16:24
-
15:40
-
15:15
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
12:41
-
12:15
-
11:38
-
11:12
-
11:02
-
10:44
-
10:38
-
10:15
-
09:51
-
09:30
Партнерский контент