Анисин — о легионерах в КХЛ: такое ощущение, что это мы им должны, а не они нам

Нападающий Михаил Анисин поделился мнением относительно легионеров в Континентальной хоккейной лиге.
«У нас такой менталитет. У нас даже тренеры в командах иногда объясняют по-английски. Это же маразм полный. Мы приезжаем к ним за границу. И нам надо показать, доказать. А у нас такое ощущение, что это мы им должны, а не они нам. Если ты иностранец, ты должен играть на голову сильнее. Не должно быть привилегий, по 20 минут игрового времени только потому, что ты иностранец», – заявил Анисин в эфире в «инстаграме Никиты Щитова.
«Многие очень часто на предсезонки даже приезжали с опозданием, потому что наши менеджеры всегда считали, что иностранцы порядочные, дисциплинированные, на голову выше. Чуть ли переводчиков им не ставили. К иностранцам относятся хорошо.
Но сейчас такие иностранцы… Отыграли у нас, все у них было здорово. А сейчас они нашу страну критикуют. Я не скажу это про всех, мне попадались хорошие ребята, честные. Но очень много я видел обманщиков, которых и близко нельзя к нам в страну подпускать. Которые никогда с травмой не выйдут, которые пьют», — добавил сам Щитов.
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