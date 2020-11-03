«Женщины прибежали на пляж и кричали: «Ирод, что ты делаешь?»

Российский нападающий Михаил Анисин в 2012 году выиграл Кубок Гагарина с московским «Динамо». В победном плей-офф Анисин забросил 14 шайб, став одним из главных героев в составе бело-голубых. Карьера форварда шла на взлёт, но в скором времени Михаил со скандалом покинул московский клуб.

В последующие сезоны Анисин сменил огромное количество команд, в том числе в 2013 году поиграв и за нижнекамский «Нефтехимик», которым руководил Владимира Крикунов. Спустя семь лет, уже находясь в статусе свободного агента, Анисин в эфире «инстаграма» Никиты Щитова рассказал о предсезонных сборах, пройденных им под руководством заслуженного тренера России. Приводим полный монолог Анисина, а также вспоминаем другие истории о методах работы Владимира Васильевича.

Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».

«Где ужин, когда ужин? Работать надо, и всё»

«Сколько лет играю, такого не видел. Утром была зарядка. Мы бегали 40 минут до моста. Там можно было немножко отдышаться и 35 минут ещё обратно бежать. Потом приседали с партнёром. Крикунов мне сказал: «С Осалой приседай». Оскар Осала весит килограммов 120, наверное. Такая машина. Я подумал: «Как же он сейчас на меня сядет, я как пони под ним». Заменили партнёра.



Завтрак никто не ел, чай хлебали. Потому что есть было неохота, весь аппетит отбит. Утром в 11 часов был городок на песке. Прибежали женщины на пляж и на Владимира Васильевича кричали: «Ирод, что ты с ними делаешь? Жара такая». Плюс 30, жара, а мы кувыркаемся в этом песке, все мокрые. У кого-то из носа кровь идёт, кого-то тошнит. Женщина подходит: «Ты ирод, что ты с ними делаешь?» А он: «Работать надо, работать надо».



После этого был баскетбол. Это было уже тяжело назвать баскетболом. Там лишь бы куда-нибудь мяч швырнуть. А потом была вечерняя тренировка в пять часов. По два круга в зале. Я вошёл, а там 38 точек. По двое на точке. По 20 подходов на время.



Я думал, уже всё, конец. Полдевятого, уже и ужин заканчивается. Пора идти. Владимир Васильевич говорит: «Так, всё, потянулись». Я пошёл, а Щитов мне говорит: «Стой, подожди. Владимир Васильевич сказал бежать по пляжу». Там 2,5 км в одну сторону. И таких четыре на пульсе 140. Я думал, он шутит. Где ужин, когда ужин? Работать надо, и всё», – сказал Анисин.

«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ Владимир Крикунов умудрился поругаться с российскими звёздами, в числе которых оказались Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук.

«Ты погоди своим флагом махать! Пусть трёшку доплывут»

Одной историей о Крикунове обладатель Кубка Гагарина 2012 года решил не ограничиваться. Также нападающий рассказал, как они вместе с Денисом Толпеко и Бранко Радивоевичем плавали во время шторма.



«Вспомнил ещё один момент про сборы Владимира Васильевича. В общем, пошли у нас травмы – у меня, Бранко и Дэна Толпеко. У меня что-то с пахом было, приводящая мышца беспокоила. Команда играет в футбол, а мы провели хорошую разминку. Размялись, и значит, всё хорошо у нас. Думаем, что хоть сейчас мы отдохнём, потому что у Брани уже то ли задняя, то ли передняя мышца просто разорвана. Три дня ему всё это дело отпаривали. Владимир Васильевич ходил и говорил, что ничего у него там нет, и он всё врет.

Думали, что хотя бы один вечер отдохнём, потому что сколько уже можно? С меня штаны сваливались, приходилось на верёвку подвязывать. Есть было неохота, потому что по восемь часов в день тренировались. Но суть-то не в этом. Владимир Васильевич подзывает нас к себе, даёт свисток, улыбается и говорит: «Идите плавайте, а я к вам попозже подойду». Мы думаем, ну отлично, пошли плавать. И тут он такой: «Минуточку: куда вы пошли? Там от буя до буя как раз 500 метров. Идите 10 км проплывите».



А там волны! Шторм начинается! Меня волнами накрывало, я чуть всё не проклял тогда. Но дело было так. Проплыли мы километров шесть, Бранко уже плевался и ругался на всех языках мира. И тут начинается шторм. Выбегает человек с красным флагом и показывает, что купаться нельзя. Мы начинаем вылазить из воды. Но тут прибегает Владимир Васильевич Крикунов и говорит: «Стойте. Стойте. Стойте. Ты погоди своим флагом-то махать! Пусть трёшку свою доплывут и тогда уже выходят». Надо было видеть глаза Брани в этот момент. «Вам же говорят, Владимир Васильевич: «Шторм начинается!». А он такой: «Ну какая разница, работать надо», – вспоминает Анисин.

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«Советская закалка. Заставил бегать 10 км ночью в сильный снег»

Американский нападающий Тим Стэплтон рассказывал об игре в команде Крикунова в скандально известном подкасте Spittin’ Chicklets, но при этом даже не удосужился правильно назвать имя легендарного тренера.



«Когда я играл в «Нефтехимике», у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю. В какой-то момент мы не понимали, это тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят: не заплатим вам, пока не победите. И вот мы победили, и нам привели Игоря (Владимира. — Прим. «Чемпионата») Крикунова.



Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шёл сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включёнными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски. Крикунов вёл тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперёд, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа», – говорил Стэплтон.

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«Канадская олдскульная подготовка по-русски»

Канадский нападающий Франсис Паре называл методы работы Крикунова старой школой.



«Сборы у Крикунова? Это, реально, было очень нелегко. Зато каждый теперь может сказать, что мы играем хорошо. Ребята находятся в хорошей форме. Этакая канадская олдскульная подготовка по-русски. Он тренер достаточно умный. Он в этом деле 30 лет. Сезон мы уже здорово начали, заложив хорошую базу», – сказал Паре.

«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника Лидеры клуба не хотят лишних движений, а великий тренер готов превзойти достижение Владимира Юрзинова 28-летней давности.

«Из-за океана люди приезжают и не понимают, что происходит»

Голкипер «Трактора» Иван Федотов также делился мнением о предсезонной подготовке, которую проходил в «Нефтехимике» у Крикунова.



«В НХЛ сборов нет. Ты нанимаешь тренера и сам себя подводишь к сезону. А в России все готовятся в командах. У нас всё по старой закалке, а за океаном всё индивидуально. Мы ездили с Крикуновым на 12 дней в Болгарию. Там тебя вытряхивают: «+35», люди отдыхают на пляже, а ты бегаешь под палящим солнцем. «Городки» – три периода, как он любил нам говорить. Три периода по 10 подходов: 30 метров ускорение, складной ножичек, 30 метров, отжимания, 30 метров, пресс. Всё это с небольшим перерывом. Постоянно зарядки и пробежки. Зачастую такие сборы у нас проводятся так, как считает тренер, а не так, как нужно. В НХЛ в этом плане есть понимание. Из-за океана люди приезжают и не понимают, что происходит. Когда они слышат про «предсезонку» в России, у них сразу антипатия возникает», – рассказывал Федотов.