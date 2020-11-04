Шинкарук: особенное чувство – играть на другом конце света, откуда мои корни

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Хантер Шинкарук поделился впечатлениями от игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Дела шли не так хорошо, как я предполагал или хотел, поэтому был рад, когда поступило предложение из КХЛ. Это старт с чистого листа и возможность показать всем, кто я есть на самом деле. КХЛ – отличная лига, у нас отличная организация и нет никаких проблем.

Когда я навещал бабушку и дедушку, то мы всегда ели что-то из украинской кухни, а они рассказывали о своих родителях, которые переехали в Канаду. Конечно, это особенное чувство – играть на другом конце света, откуда мои корни. И эту еду я встречаю уже здесь, и она мне нравится!

Безусловно, старт сезона у меня получился. Я просто старался поддерживать себя в форме до момента, когда смогу ступить на лёд. Сыграл два матча, а потом ушёл на карантин. Наш тренер по физподготовке помогал нам сохранять форму в этих непростых условиях. Мне нравится видеть потенциал у этой команды», — цитирует Шинкарука пресс-служба КХЛ.