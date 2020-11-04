Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин вернулся в строй после травмы
Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин вернулся в строй после травмы и приступил к тренировкам с командой, информирует пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в официальной группе московского «Динамо» во «ВКонтакте».
Форвард бело-голубых получил повреждение 4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Нападающий китайского клуба Алексей Торопченко, который нанёс травму Брюквину, был дисквалифицирован спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на три матча и подвергнут денежному штрафу.
В нынешнем сезоне 25-летний Брюквин принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+4".
Нападающий московского «Динамо» Брюквин травмировался после удара в колено от Торопченко
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