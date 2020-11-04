Ялонен — о матче со сборной России: эти русские парни станут хорошими хоккеистами в НХЛ

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч со сборной России, которым финская команда откроет домашний для себя этап Евротура.

«Нам есть за что биться. Если мы выиграем у России, то получим три очка. Все нацелены на победу вне зависимости от того, с кем мы играем. Поражений мы не боимся. Более того, против нас выйдут лучшие русские парни до 20 лет, которые, вероятно, станут хорошими хоккеистами в НХЛ. Давайте отнесёмся к этому серьёзно. В конце концов, вопрос не в том, на каком уровне находится команда соперника», — приводит слова Ялонена Iltalehti.

На матчи сборной России вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.