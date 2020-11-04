«Рейнджерс» предлагают Брендану Лемье двухлетний контракт на $ 2,025 млн, он хочет $ 4 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» предлагает 24-летнему нападающему Брендану Лемье двухлетний контракт на общую сумму $ 2,025 млн, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей официальной странице в «Твиттере».
«Рейнджерс» хотят предложить игроку заработную плату за первый год контракта $ 950 тыс., за второй — $ 1,075 млн. Отмечается, что Лемье требует соглашение с зарплатой $ 2 млн в год.
Напомним, что канадский хоккеист обратился в арбитраж.
Брендан Лемье выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2018/2019. Нападающий был обменян в команду из «Виннипег Джетс» на форварда Кевина Хейза.
В минувшем сезоне Лемье принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 6 шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «-14».
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