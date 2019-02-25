«Рейнджерс» обменяли Хейза в «Виннипег» на Лемье и два драфт-пика

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипег Джетс» совершили обмен, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. Состав «Виннипега» пополнил нападающий Кевин Хейз, к «рейнджерам» перешёл форвард Брэндон Лемье, выбор в первом раунде драфта-2019 и условный выбор на драфте-2022. Условный выбор на драфте превратится в выбор в четвёртом раунде, если «Виннипег» выиграет Кубок Стэнли.



26-летний Хэйз принял участие в 51 матче текущего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 42 (14+28) балла при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 с половиной минут за игру.



22-летний Лемье сыграл в 44 встречах, отметившись 11 (9+2) очками при показателе полезности "+10" и 64 минутах штрафа. В среднем форвард проводил на льду семь с половиной минут за матч.



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