Овечкин: Трамп очень сильно любит Россию и уважает Путина. Он сам сказал мне об этом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Тине Канделаки рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.



«Трамп — это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается.



В чём разница между Путиным и Трампом? Оба простые, оба дружелюбные. Вот и всё.



О чём спрашивал Трамп? Да, он сказал, что очень сильно уважает Владимира Владимировича.



Он сказал это мне. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и всё в принципе.



Трамп понимал, что, если он будет так говорить на протокольной встрече, я передам это? Да, понимал, но так и есть», – приводит слова Овечкина официальная страница RTVI в «Телеграме».



Напомним, что игроки «Вашингтона», в том числе и Овечкин, в конце марта 2019 года посетили Белый дом, где встретились с Дональдом Трампом.

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