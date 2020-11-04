Овечкин: Трамп очень сильно любит Россию и уважает Путина. Он сам сказал мне об этом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Тине Канделаки рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.
«Трамп — это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живёт и наслаждается.
В чём разница между Путиным и Трампом? Оба простые, оба дружелюбные. Вот и всё.
О чём спрашивал Трамп? Да, он сказал, что очень сильно уважает Владимира Владимировича.
Он сказал это мне. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и всё в принципе.
Трамп понимал, что, если он будет так говорить на протокольной встрече, я передам это? Да, понимал, но так и есть», – приводит слова Овечкина официальная страница RTVI в «Телеграме».
Напомним, что игроки «Вашингтона», в том числе и Овечкин, в конце марта 2019 года посетили Белый дом, где встретились с Дональдом Трампом.
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