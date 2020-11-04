ХК «Рига» проводит матч со СКА-1946 в две пятёрки и лишь с двумя защитниками

Хоккейный клуб ХК «Рига», выступающий в Молодёжной хоккейной лиге, проводит домашний матч с санкт-петербургской командой СКА-1946, выставив неполный состав. Согласно официальной текстовой трансляции на сайте МХЛ, в составе «Риги» значатся лишь две пятёрки, из которых двое хоккеистов являются защитниками.



Примечательно, что после первого периода счёт не открыт (0:0), а преимущество СКА-1946 по броскам в створ у питерцев очень небольшое (13-11). Стоит добавить, что одна из букмекерских контор — спонсор МХЛ сняла этот матч со своей линии.



В нынешнем сезоне МХЛ СКА-1946 занимает 8-е место в Западной конференции, в 16 матчах набрав 23 очка. «Рига» занимает в этой же конференции 6-е место, набрав 26 очков в 24 встречах.

15-летний Матвей Мичков — лучший снайпер МХЛ. Он забросил 14 шайб в 16 матчах