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Овечкин: действительно хочу закончить карьеру в московском «Динамо». Это не вопрос денег

Овечкин: действительно хочу закончить карьеру в московском «Динамо». Это не вопрос денег
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил намерение завершить карьеру в московском «Динамо». Российский форвард — воспитанник бело-голубых. Покинул команду в 2005 году и возвращался на один сезон во время локаута (сезон-2012/2013).

«Есть определённые цели, которых хочу добиться после карьеры. Но карьера ещё не завершена. Я ещё в расцвете сил. Думаю, ещё несколько лет точно поиграю. Дай бог, чтобы у меня было со здоровьем всё хорошо. Закончил бы в России в московском «Динамо».

Шучу? Нет. Действительно хочу вернуться и закончить карьеру в московском «Динамо». После определённого количества лет, которые проведу, даст бог, в «Вашингтоне».

Что будет, если кто-то даст больше? Это не вопрос денег. Это вопрос принципа: играл всего за две команды — за «Динамо» и «Вашингтон». Понятно, через два, три, четыре года, может пять, я закончу карьеру в «Вашингтоне». Хочу закончить на красивой ноте — сыграть последний матч за московское «Динамо», — приводит слова Овечкина официальный «твиттер» RTVI.

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