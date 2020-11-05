Контракт Зайцева вошёл в число худших в НХЛ по версии The Athletic

Авторы портала The Athletic составили топ-10 худших контрактов лиги по соотношению цена-качество. В этот список попал российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев. Он занимает шестое место в рейтинге, а его контракт с зарплатой в $ 4,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Статистика Никиты Зайцева в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.

Возглавил этот список защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, который будет зарабатывать $ 11 млн в год до конца сезона-2026/2027. В тройку также попали защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик и нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер.

На четвёртом месте расположился нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен, а пятую строчку занял капитан «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон.