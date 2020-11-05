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Савин: положительно оцениваю старт сезона, но «Трактор» не живёт одним-двумя месяцами

Савин: положительно оцениваю старт сезона, но «Трактор» не живёт одним-двумя месяцами
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился мнением о выступлении челябинской команды в первой части регулярного чемпионата КХЛ.

«Первое, что необходимо сделать сейчас, – это дать игрокам отдохнуть. Перевести дух. После старта сезона, плотного графика чемпионата. И уже с новыми силами подтянуть необходимые компоненты игры. Тренеры прекрасно знают, над чем нужно поработать. В ноябре у нас домашние игры с магнитогорским «Металлургом», «Ак Барсом», выездная серия с «Куньлунем», «Йокеритом» и СКА, в Челябинске – с московским «Динамо» и «Автомобилистом».

Как оценю старт сезона? Положительно. Поблагодарили игроков, тренерский штаб. Но мы не живём одним-двумя месяцами. Нужно продолжать двигаться вперёд. Только так», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.

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