Тимонен — о решении ФХР: Россия есть Россия, кто может её контролировать? Никто

Известный в прошлом защитник «Нэшвилл Предаторз» и сборной Финляндии Киммо Тимонен прокомментировал решение Федерации хоккея России отправить молодёжную команду на первый этап Евротура.

«Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжным составом? Россия есть Россия, кто может их контролировать? Никто. Конечно, им выгодно получить матчи с хорошими соперниками перед МЧМ, но это удар по лицу другим сборным», — приводит слова Тимонена Iltalehti.

На матчи сборной России вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.