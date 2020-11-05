«Сочи» расторг контракт с форвардом Михайловым, не набравшим ни одного очка в сезоне
«Сочи» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым по соглашению сторон, сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Никита пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона. За южный клуб форвард провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями. В среднем за матч Никита проводил на льду 10 минут и 25 секунд.
7 июля 2020 года аналогичным образом Михайлов покинул «Сибирь». В минувшем сезоне Михайлов забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени. В плей-офф российский форвард принял участие только в одном матче, не отметившись результативными действиями.
«Сибири» оказался не нужен перспективный молодой россиянин. Что не так с Михайловым?
Два года назад Никита Михайлов ездил на «Матч Звёзд» и был одним из тех, кто почти спас новосибирский клуб от провала.
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