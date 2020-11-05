«Сочи» расторг контракт с форвардом Михайловым, не набравшим ни одного очка в сезоне

«Сочи» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым по соглашению сторон, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Никита пополнил состав «леопардов» перед стартом этого сезона. За южный клуб форвард провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями. В среднем за матч Никита проводил на льду 10 минут и 25 секунд.

7 июля 2020 года аналогичным образом Михайлов покинул «Сибирь». В минувшем сезоне Михайлов забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени. В плей-офф российский форвард принял участие только в одном матче, не отметившись результативными действиями.