Сборная Чехии обыграла Швецию в дебютном матче Кубка Карьяла

Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).
Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021
По два очка в составе победителей набрали Филип Гронек (1+1), Гинек Зогорна (1+1) и Андрей Нестрашил (0+2). Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак отразил 19 бросков. Единственную шайбу у шведов забросил форвард Макс Фриберг.
Сегодня, 5 ноября, свой дебютный матч на турнире проведёт сборная России. Команда под руководством Игоря Ларионова сыграет с Финляндией. Начало встречи — в 19:30 мск.
В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 7 ноября.
- 5 ноября 2020
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:41
-
16:29
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:59
-
13:26
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:21
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
10:03
-
09:59
-
09:35
-
09:11
-
08:46
-
08:30
-
08:14
- 4 ноября 2020
-
23:55
-
23:20
-
22:40
-
22:25
-
21:54
-
21:03