Сборная Чехии обыграла Швецию в дебютном матче Кубка Карьяла

Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

По два очка в составе победителей набрали Филип Гронек (1+1), Гинек Зогорна (1+1) и Андрей Нестрашил (0+2). Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак отразил 19 бросков. Единственную шайбу у шведов забросил форвард Макс Фриберг.

Сегодня, 5 ноября, свой дебютный матч на турнире проведёт сборная России. Команда под руководством Игоря Ларионова сыграет с Финляндией. Начало встречи — в 19:30 мск.

В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 7 ноября.