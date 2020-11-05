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Сборная Чехии обыграла Швецию в дебютном матче Кубка Карьяла

Сборная Чехии обыграла Швецию в дебютном матче Кубка Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная Чехии одержала победу над командой Швеции в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

По два очка в составе победителей набрали Филип Гронек (1+1), Гинек Зогорна (1+1) и Андрей Нестрашил (0+2). Голкипер сборной Чехии Патрик Бартошак отразил 19 бросков. Единственную шайбу у шведов забросил форвард Макс Фриберг.

Сегодня, 5 ноября, свой дебютный матч на турнире проведёт сборная России. Команда под руководством Игоря Ларионова сыграет с Финляндией. Начало встречи — в 19:30 мск.

В следующем матче турнира Чехия встретится с Финляндией, а Швеция с командой России. Обе встречи состоятся 7 ноября.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
05 ноября 2020, четверг. 15:30 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Швеция
1:0 Гронек (Нестрашил, Зогорна) – 16:34' (5x4)   2:0 Зогорна (Нестрашил, Гронек) – 18:18' (5x4)   3:0 Галвас (Странски, Мышак) – 26:56' (5x5)   3:1 Фриберг (Ведин, Вингерли) – 41:44' (5x5)
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