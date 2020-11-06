Генменеджер «Авангарда» объяснил подписание Шимона Грубеца из «Куньнуля»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание 29-летнего чешского вратаря «Куньлунь Ред Стар» Шимона Грубеца.

«Грубец обладает высокой стрессоустойчивостью и способен вытаскивать матчи в одиночку. Психология – важнейший фактор для нашей команды сегодня, мы хотели бы прибавить в этом компоненте перед началом следующей трети чемпионата. Также отмечу, что Грубец предельно мотивирован переходом в «Авангард». Он хочет играть в клубе, который ставит высокие задачи, и потому согласился на наши условия контракта, что позволяет нам оставаться под потолком зарплат», — приводит слова Волкова официальный сайт «Авангарда».



Напомним, что в результате обмена китайский клуб получил денежную компенсацию. Контракт Грубеца с «Авангардом» рассчитан до конца сезона 2020/21.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провёл за «драконов» в регулярном чемпионате 10 матчей и одержал одну победу, пропуская 3,31 шайбы и отражая 91,9% бросков в матче. В сезоне-2019/2020 Грубец принял участие в 32 матчах, в которых одержал 12 побед, у него 93,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.19 и два матча «на ноль».