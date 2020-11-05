«Куньлунь» обменял голкипера Шимона Грубеца в «Авангард» на денежную компенсацию

«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» провели обмен, в результате которого в омский клуб отправляется голкипер Шимон Грубец, а китайский клуб получит денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «драконов».
В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провёл за «драконов» в регулярном чемпионате 10 матчей и одержал одну победу, пропуская 3,31 шайбы и отражая 91,9% бросков в матче.
В сезоне-2019/2020 Грубец принял участие в 32 матчах, в которых одержал 12 побед, у него 93,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2.19 и два матча «на ноль».
«Авангард» в нынешнем сезоне сыграл 22 встречи в регулярном чемпионате КХЛ. На счету омичей 12 побед (одна — в овертайме), а также четыре проигрыша в основное время, три — в овертайме, три — по буллитам. Команда занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 30 очков.
- 5 ноября 2020
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