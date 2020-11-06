Николишин: 6:2 с финнами — сигнал всем тренерам КХЛ, что можно больше доверять молодёжи

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьялы с командой Финляндии (6:2).
«Это сюрприз. Всё-таки ожидалась более сложная для нашей молодой команды игра. С другой стороны, не могу сказать, что счёт 6:2 не отразил происходившее на льду. Пусть даже, наверное, была какая-то недооценка со стороны финнов. Они оказались не готовы к такой игре, особенно на старте, в первом периоде.
Давайте сначала посмотрим эту команду на фоне шведов и чехов. Добиться яркой победы – это одно, закрепить результат серией – совсем другое. Но нет сомнений в том, что эти 6:2 с финнами – сигнал всем тренерам КХЛ, что молодёжь созревает и ей можно больше доверять. Надеюсь, теперь клубные тренеры посмотрят на своих юниоров по-другому», – цитирует Николишина Russia-Hockey.
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