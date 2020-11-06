Хоффрен: выступление финнов было позорным и одним из самых скандальных за всю историю

Автор Ilta-Sanomat Сами Хоффрен прокомментировал поражение сборной Финляндии во встрече со сборной России (2:6) в стартовом матче Кубка Карьяла.

«Это было позорное поражение. Перед стартом Кубка Карьяла главный тренер Юкка Ялонен раскритиковал решение ФХР привезти на турнир молодёжный состав. Теперь гнев Ялонена предстаёт в новом свете. Бесстрашные русские мальчики взлетели, а робкие чемпионы — скулили. Сборная России до 20 лет, которую тренирует Профессор Игорь Ларионов, унизила «львов» цифрами 6:2. Выступление финской команды было просто позорным и одним из самых скандальных за всю новейшую историю. Российская молодёжь сделала из финской сборной очень медленную команду, была огромная разница в скорости. Россия показала, что у них есть скорость, катание и отменная техника.



Финляндия должна была иметь опыт и хладнокровие, но ничего этого не было, вся игра была в руках сильной и сплочённой российской команды. Они держали шайбу и держали ритм матча на протяжении всех 60 минут. Как правильно заметил капитан Саллинен, у финской сборной был словно включён ручной тормоз. Единственным положительным моментом вечера было то, что большинство болельщиков не увидели этого унижения непосредственно со стадиона — на матче присутствовало лишь 2224 зрителя», — написал Хоффрен.