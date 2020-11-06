«Трактор» обменял нападающего Александра Шарова в «Амур» на форварда Никиту Язькова

«Трактор» произвёл обмен с «Амуром», информирует пресс-служба челябинского клуба. Нападающий Никита Язьков продолжит карьеру в Челябинске, форвард Александр Шаров – в Хабаровске.
Двусторонний контракт с Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года. В 2018 году Язьков стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». В нынешнем сезоне 24-летний нападающий не провёл ни одного матча за хабаровский клуб. В общей сложности за карьеру в КХЛ Никита сыграл 165 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 13 результативных передач.
25-летний Шаров выступал за «Трактор» на протяжении всей карьеры в КХЛ. В этом сезоне сыграл 15 матчей, набрав 1 (0+1) очко. За карьеру в челябинском клубе Александр принял участие в 265 встречах, забросив 28 шайб и сделав 21 голевую передачу.
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