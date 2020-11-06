И. Гимаев — о победе сборной России: уже забыл, когда видел такой хоккей!

Трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады—1981 Ирек Гимаев прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Меня порадовал не сам результат, а именно сама игра, её содержание. Играли так, что я сразу вспомнил советский хоккей. Носились, бегали, играли правильно. Отдавались по полной, подстраховывали — всё было на месте. Не было этих дурацких вбросов в зону, не было «бей-беги». Берегли шайбу — это так радовало! Я уже забыл, когда видел такой хоккей!



При этом это был не молодёжный хоккей, когда все побежали в атаку и забыли про свои ворота. Играли очень умно, ребята очень порадовали. Не буду никого выделять по фамилиям — на льду была команда и единый коллектив. Я очень боялся после двух периодов, думал: всё-таки это молодёжь, сейчас могут дрогнуть, где-то что-то не пойдёт. Но они играли с первой до последней минуты. Именно играли.



В своё время было много что потеряно у нас. И вот эти вбросы дурацкие по борту, дурацкое начало атаки, когда по три минуты стоят и чего-то ждут. Здесь же — с места в карьер. Не давали сопернику завладеть шайбой, берегли её, и инициатива логично оказалась в наших руках — это очень порадовало. Но я немного опасаюсь следующей игры. Всё-таки это молодёжь, нет опыта. Я с осторожностью жду следующего матча. Надеюсь, если они будут так же беречь шайбу и отдаваться на сто процентов, проблем не будет.



Нелестные отзывы европейцев про решение наших привезти молодёжь? Пусть глотают и говорят, что хотят. Про нас на любом уровне говорят гадости. Это их проблемы, в их головах. Пусть замолчат.



Тренерская рука Ларионова? Я понимаю, на что он сделал акценты. Молодёжь не могла так сама полететь, так хорошо начинать атаки — через центрального, который подкатывал грамотно, защитники через центр зоны могли спокойно отдавать. Я просто получил удовольствие», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.