Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и советник генерального директора московского «Динамо» Александр Овечкин объяснил, почему не может сыграть за родной клуб в этом сезоне КХЛ на правах аренды.

«Правильно делают молодые, когда с контрактами НХЛ приезжают в КХЛ на правах аренды. Игровая практика нужна, тем более если они хотят пробиться в основу НХЛ. Они ведь не могут приехать в лагерь и за три недели, в разобранном состоянии, доказать свое право на роль лидера клуба.

Но у меня другая ситуация. У меня есть контракт с «Вашингтоном», и чтобы его защитить, нужно платить большую страховку. Так я хотел бы поиграть за «Динамо» в КХЛ уже сейчас. Но это пока нереально», — приводятся слова Овечкина на сайте «Матч ТВ».