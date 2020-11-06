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Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально

Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и советник генерального директора московского «Динамо» Александр Овечкин объяснил, почему не может сыграть за родной клуб в этом сезоне КХЛ на правах аренды.

«Правильно делают молодые, когда с контрактами НХЛ приезжают в КХЛ на правах аренды. Игровая практика нужна, тем более если они хотят пробиться в основу НХЛ. Они ведь не могут приехать в лагерь и за три недели, в разобранном состоянии, доказать свое право на роль лидера клуба.

Но у меня другая ситуация. У меня есть контракт с «Вашингтоном», и чтобы его защитить, нужно платить большую страховку. Так я хотел бы поиграть за «Динамо» в КХЛ уже сейчас. Но это пока нереально», — приводятся слова Овечкина на сайте «Матч ТВ».

Овечкин: действительно хочу закончить карьеру в московском «Динамо». Это не вопрос денег
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