Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и советник генерального директора московского «Динамо» Александр Овечкин объяснил, почему не может сыграть за родной клуб в этом сезоне КХЛ на правах аренды.
«Правильно делают молодые, когда с контрактами НХЛ приезжают в КХЛ на правах аренды. Игровая практика нужна, тем более если они хотят пробиться в основу НХЛ. Они ведь не могут приехать в лагерь и за три недели, в разобранном состоянии, доказать свое право на роль лидера клуба.
Но у меня другая ситуация. У меня есть контракт с «Вашингтоном», и чтобы его защитить, нужно платить большую страховку. Так я хотел бы поиграть за «Динамо» в КХЛ уже сейчас. Но это пока нереально», — приводятся слова Овечкина на сайте «Матч ТВ».
Овечкин: действительно хочу закончить карьеру в московском «Динамо». Это не вопрос денег
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