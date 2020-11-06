«Рейнджерс» подписали двухлетний контракт с Бренданом Лемье на $ 3,1 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с 24-летним нападающим Бренданом Лемье, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей официальной странице в «Твиттере».



Отмечается, что стороны подписали двухлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 3,1 млн. В среднем за сезон Лемье будет получать $ 1,55 млн.



Ранее сообщалось, что канадский форвард, подавший в арбитраж, хочет получать $ 2 млн за сезон. «Рейнджерс» хотели предложить игроку заработную плату за первый год контракта $ 950 тыс., за второй — $ 1,075 млн.



Брендан Лемье выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2018/2019. Нападающий был обменян в команду из «Виннипег Джетс» на форварда Кевина Хейза.



В минувшем сезоне Лемье принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 6 шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «-14».

«Рейнджерс» предлагают Брендану Лемье двухлетний контракт на $ 2,025 млн, он хочет $ 4 млн