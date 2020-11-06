Грубец: по приезде на арену «Авангарда» послал младшему брату фотографии. Я — в топ-клубе

Новичок «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о переходе в омскую команду.
«Сразу после одного из матчей регулярки я увидел сообщение от агента с просьбой срочно перезвонить. Он сказал, что есть большая вероятность моего перехода в «Авангард». Дальше всё случилось очень быстро. Просто сумасшествие — я весь день был на телефоне, отправлял агенту документы. Мы встречались с главным тренером и генеральным менеджером «Куньлуня». Затем снова созванивался с агентом. Я до сих пор не верю. Со мной связались представители «Авангарда», сказали, что за мной в Мытищи приедет машина. Только тогда я поверил, что это действительно случилось.
Мои впечатления по приезде на арену — просто вау. Раздевалка обалденная. Я, как ребёнок, стал всё фотографировать, чтобы отправить младшему брату. Чтобы он увидел, где я теперь — в топ-клубе. Быть частью этой команды — большая гордость для меня. Это огромная честь.
В команде есть два очень хороших вратаря. Нас будут сравнивать. Тренеру решать, кто будет в воротах. Для меня важно построить дружеские отношения с другими вратарями, ведь мы не враги, а друзья. Я знаю, что место в воротах на матч лишь одно, но причин для вражды нет. Для меня важны дружеские отношения, и, думаю, они у нас сложатся», — приводит слова Грубеца пресс-служба омской команды в YouTube.
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