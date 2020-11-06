Гинтс Мейя, выступавший за рижское «Динамо» 11 лет, и Микелис Редлихс покинули клуб
Нападающие Микелис Редлихс и Гинтс Мейя покинули рижское «Динамо», сообщается на официальной странице латвийской команды в «Твиттере».
Отмечается, что стороны расторгли контракты по обоюдному согласию.
Латвийский форвард Гинтс Мейя выступал за рижан с 2009 года. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний форвард принял участие в 11 встречах, отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-4» и четырёх минутах штрафного времени.
Микелис Редлихс играл за «Динамо» с 2014 года. Кроме того, он выступал за рижан с 2008 по 2012 год. В текущем регулярном чемпионате КХЛ 36-летний нападающий принял участие в восьми матчах, отдав две результативные передачи при показателе полезности «-1» и четырёх минутах штрафного времени.
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