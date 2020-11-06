«Нефтехимик» вылетел в Ригу на перенесённый из-за коронавируса матч с «Динамо»

«Нефтехимик» вылетел в Ригу на встречу регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо», сообщается на официальной странице нижнекамской команды.



В поездку тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял следующих игроков:



вратари: Константин Барулин, Евгений Иванников;



защитники: Александр Логинов, Александр Осипов, Михаил Сидоров, Булат Мотыгуллин, Отсо Рантакари, Алексей Волгин, Алексей Пузанов, Глеб Семёнов;



нападающие: Владимир Галузин, Ильдар Шиксатдаров, Михаил Бякин, Артем Голубович, Андрей Чивилёв, Максим Полькин, Андрей Костицын, Марат Хайруллин, Либор Гудачек, Тимур Хафизов, Дэниэл Буцаев, Булат Шафигуллин, Тимур Шарифьянов, Рафаэль Бикмуллин.



Встреча состоится завтра, 7 ноября. Начало матча в 17:00 мск.



Напомним, что матч между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком» был запланирован на 11 сентября, однако не состоялся из-за первично положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.

Матч «Динамо» Рига — «Нефтехимик» перенесён из-за коронавируса