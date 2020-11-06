Рижское «Динамо» будет проводить домашние матчи в ноябре без зрителей, сообщается на официальной странице латвийской команды в «Твиттере».
«В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения домашние матчи «Динамо» в ноябре пройдут без зрителей. Билеты на встречу с «Нефтехимиком» в открытую продажу не поступят. Начиная с 9 ноября матчи будут проходить без присутствия зрителей», — говорится в сообщении.
Напомним, что завтра, 7 ноября, рижскую команду ожидает встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч был перенесён с 11 сентября из-за первично положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.
Ранее запрет на посещение встреч был введён в Московской области. Из-за этого «Авангард», «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» домашние матчи в ноябре проведут без зрителей.
- 6 ноября 2020
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