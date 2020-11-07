Бабаев: уверен, у сборной России хватит сил и характера на матчи со Швецией и Чехией

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Хотел бы отметить, что команда Ларионова демонстрирует игровую философию, которую не привык видеть тренер финнов. Тактически он был не готов к хоккею в исполнении сборной России. Плюс наши ребята сейчас имеют гораздо больше игровой практики, чем тот состав, в котором вышел соперник. И ещё, наверное, один из факторов — недонастрой финнов. И это удивляет, учитывая, что команда там подобралась совсем не звёздная.

В первую очередь надо выделить Аскарова. В остальном вся команда сыграла хорошо, показав тот тактический рисунок, который хотят видеть болельщики и специалисты. Уверен, что у ребят хватит сил, характера и желания на матчи со Швецией и Чехией, но не стоит забывать, что теперь соперники по-другому будут готовиться к нашей сборной. При этом я бы не забывал важную вещь: в этих матчах результат не главное. Это всего лишь один из этапов подготовки к молодёжному чемпионату мира. Так что если мы проиграем, то в этом не будет ничего страшного», — приводят слова Бабаева «Известия».